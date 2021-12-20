РИАМО - 20 дек. В России за сутки умерли еще 1019 человек, у которых был подтвержден коронавирус. За время пандемии скончались 298 222 человека с Covid-19, сообщает оперштаб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина гнетет высокая смертность россиян от инфекции. Он неоднократно подчеркивал важность вакцинации от коронавируса.

Коллективный иммунитет россиян от коронавируса составляет 58,2%.

За сутки в стране выявили 27 022 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в РФ выявили 10 241 812 случаев инфицирования.

Вылечились от Covid-19 еще 30 059 человек. С начала пандемии выздоровели после коронавируса 9 014 980 человек.

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