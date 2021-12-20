РИАМО - 20 дек. Столичные врачи вылечили за сутки 2642 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число выздоровевших увеличилось в Москве до 1 836 874, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в городе выявили 2630 новых случаев инфекции, умерло 78 пациентов. Всего в Москве за пандемию выявлено 2 005 710 случаев заболевания, скончались 35 964 гражданина.

Врачи напоминают, что только прививка от коронавируса поможет не заразиться инфекцией. Кроме того, у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме.

Вирусологи также сообщили, что смерть пациента от Covid‑19 может наступить через 3 недели после заражения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что лечение пациента с Covid-19 в среднем обходится столице в 240 тыс. рублей. В ноябре на эти цели правительство города направило 5,6 млрд рублей.

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