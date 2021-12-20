РИАМО - 20 дек. За минувшие сутки в России выявили 27 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране выявили 10 241 812 случаев Covid-19, сообщает оперштаб.

Единственным способом защиты организма от вируса остается вакцинация. Коллективный иммунитет в стране составляет 58,2%. Полностью вакцинировались 70 831 362 человека.

В настоящее время правительство РФ изучает опыт других государств в части введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации «опасными дикарями». Недостаточный уровень коллективного иммунитета не позволяет побороть пандемию.

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