РИАМО - 20 дек. В Москве выявили еще 2630 новых случаев коронавируса среди населения. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 2 005 710 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Самым надежным способом защиты от коронавируса по-прежнему является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно. Также необходимо помнить и о ревакцинации через полгода.

Власти Москвы продлили срок действия QR‑кодов для переболевших коронавирусом с 6 до 12 месяцев. При этом срок действия кода по ПЦР-тесту сокращен до 2 дней из-за ситуации с новым штаммом «омикрон».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что лечение пациента с коронавирусной инфекцией в московском стационаре в среднем обходится бюджету города в 240 тыс. рублей.

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