РИАМО - 20 дек. В 2022 году в столице планируют завершить строительство семи новых станций Большой кольцевой линии метро, это станции «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща» и другие, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В 2022 году планируется завершить строительство семи новых станций БКЛ и реконструкцию еще двух - «Каширская» и «Варшавская», которые войдут в состав Большой кольцевой линии», - рассказал Загрутдинов.

В число семи новых станций БКЛ войдут «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

С начала 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 24,8 км линий подземки и 12 станций.

Загрутдинов добавил, что в 2022 году в столице также планируют завершить строительство 83 километров улично-дорожной сети, 19 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.