РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Лыжную трассу с прокатом открыли у загородного комплекса «Айвенго» в подмосковном Подольске, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса.

Трасса находится в лесу у загородного комплекса. Протяженность одного круга составляет 1 км. Старт и финиш находятся на территории «Веревочного парка».

Здесь работает также прокат лыж, размер обуви от 30 до 44. Трасса открыта с 10:00 до 16:00.

Помимо этого, текущей зимой в Подольске лыжные трассы будут организованы в парках «Дубки», «Дубрава», «Елочки», у поселка Дубровицы. Для отдыха горожан запланированы различные развлекательные и спортивные мероприятия.