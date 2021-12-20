РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. В Мытищинской картинной галерее 23 декабря откроется выставка «Вера в традиции», в экспозиции будут представлены работы живописца, автора тонких лирических пейзажей, мастера спорта, многократного чемпиона России, призера чемпионатов мира и Европы по армрестлингу Андрея Мишова, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Оказывается, художник может быть большим и сильным, иметь заслуженные награды и медали не только в искусстве, но и за участие в спортивных соревнованиях. Мишов изысканно и уверенно наносит мазки кистью по белой глади полотна, любовно выписывая тончайшие нюансы, и также талантливо побеждает своих соперников в спортивных состязаниях.

Мишов родился в семье художников. Закончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого, затем Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова, мастерскую станковой живописи под руководством профессоров В. Н. Телина, А. Н.Суховецкого, А. И. Фомкина, Е. Н. Трошева.

Кроме того, Мишов - член Союза художников России, Московского союза художников, Товарищества живописцев, член-корреспондент Международной Академии художеств. Его произведения находятся в частных коллекциях и галереях в России, Германии, Японии, Франции, Италии, США, Китая.

Открытие выставки состоится в 16:00 по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: +7(498)720-54-40.