РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах за прошедшую неделю составил 70%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 17 декабря составил 70%. Текущий процент – 63%, за предыдущие периоды – 7%», – сказала Мотыль.

По ее словам, с 13 по 19 декабря поступило 5 обращений.

Мотыль добавила, что доставку единого платежного документа выполнят до 21 декабря, чтобы жители смогли оплатить счета до Нового года. При оплате ЕПД в личном кабинете МособлЕИРЦ пользователей ждут праздничные купоны от программы «Коммунальный бонус», кешбэк держателям карты «Мир» и возможность выиграть 10 тыс. рублей.