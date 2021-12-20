РИАМО - 20 дек. В предстоящую среду температура воздуха в Подмосковье может опуститься до минус 28 градусов, в столице - до минус 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предыдущие прогнозы подтверждаются. Будет постепенное понижение температуры. Сегодня она достигнет отметки минус 12 градусов. Завтра по Москве - от минус 18 до минус 20 градусов, по области - до минус 22 градусов. А самым холодным днем станет 22 декабря», — сказала Позднякова.

По ее словам, в этот день в Москве подморозит до минус 23-25 градусов, а по Московской области возможно похолодание до минус 28 градусов. Такие показатели на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

Позднякова также добавила, что к концу рабочей недели средняя температура воздуха в регионе установится в диапазоне от минус 10 до минус 15 градусов.

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