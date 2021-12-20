РИАМО - 20 дек. В следующем году по Адресной инвестиционной программе в столице планируют ввести в эксплуатацию почти 25 объектов здравоохранения, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«По сути, 2022 год можно назвать годом здравоохранения по стройке. Планируется ввести в эксплуатацию порядка 25 объектов здравоохранения <…> площадью около 400 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в городе планируют ввести 16 поликлиник и 7 больничных корпусов.

За 11 месяцев 2021 года в Москве было введено больше объектов капитального строительства, чем за весь 2020 год. Развитие социальной инфраструктуры столицы остается одной из приоритетных градостроительных задач.