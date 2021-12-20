РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. В городском округе Мытищи с 1 января 2022 года изменится стоимость проезда в автобусах, выполняющих регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам на 13 маршрутах, сообщается на сайте администрации округа.

Изменения коснутся маршрутов: №8 «ст. Мытищи – пр-т Астрахова»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.; №9 «Челюскинский – ул. Благовещенская»: наличный расчет – 47 руб., безналичный – 43 руб.; №12 «храм Благовещения – МГКБ»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.; №13 «мкрн Леонидовка – 6-й мкрн»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.

Маршрут №16 «ул. Кадомцева - МГСУ»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.; №17к «НИИОХ – ул. 4-я Парковая»: наличный расчет – 49 руб., безналичный – 44 руб.; №18 «ул. Индустриальная – ст. Мытищи – ул. Благовещенская»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб. №19к «МГУЛ – мкрн 14»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.; №20 «ст. Мытищи – ул. Троицкая»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.

№21 «ст. Мытищи – мкрн Химик»: наличный расчет – 45 руб., безналичный – 45 руб.; №27 «ул. Стрелковая – ул. 3-я Крестьянская»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.; №34 «ст. Мытищи – Здравница – п. Пироговский»: наличный расчет – 50 руб. (по г. Мытищи – 45 руб.), безналичный – 50 руб. (по г. Мытищи – 45 руб.); №77 «мкрн Леонидовка - ТРЦ «Июнь»: наличный расчет – 55 руб., безналичный – 55 руб.