РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. В городском округе Мытищи театр кукол «Огниво» им. С. Железкина присоединится к всероссийскому проекту «Пушкинская карта», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Пушкинская карта» — это проект, направленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Проект предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет при помощи специальной банковской карты посетить театры, музеи, выставки, филармонии.

Для получения «Пушкинской карты» необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура».