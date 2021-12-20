РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. С 13 по 19 декабря по вопросам уличного освещения в Люберцах обратились 22 раза, сообщил начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 22 обращения. Основная масса обращений по городу Люберцы – 10 обращений, также Томилино – 6 обращений, Красково – 3 обращения, Малаховка – 2 и поселок Октябрьский – 1 обращение», – сказал Караваев.

При обнаружении неисправностей жителей просят звонить в ООО «СК Энергострой» по номеру телефона: 8(915)479-84-47.