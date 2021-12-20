РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец с 13 по 19 декабря поступило более 6 тыс. обращений от жителей, сообщил начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 6 289 обращений. Основной прирост обращений – это обслуживание многоквартирных домов и справки», – сказал Караваев.

Он добавил, что по системе «Инцидент» за неделю обратились 68 раз. Основная категория вопросов связана с наледью и сосульками на кровлях.

Через «Добродел» поступило 38 обращений. Основной прирост у управляющей компании «Самолет-Сервис» по теме обслуживания и уборки мест общего пользования.

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