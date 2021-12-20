РИАМО - 20 дек. В Подмосковье открываются исправительные центры для заключенных, где они могут получить профессию в различных сферах и работать на предприятиях. В частности, планируется привлекать осужденных к сортировке мусора. Об этом в интервью РИАМО сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«В Подмосковье уже открыли 1 исправительный центр и 9 участков, функционирующих в режиме исправительных центров, где люди отбывают наказание в более комфортных условиях. Заключенные могут получить там новую профессию и, что важно, остаться на том производстве, где проходили принудительные работы, после освобождения», - сказала Семенова.

По ее словам, в Подмосковье работают исправительные центры на швейном производстве и овощной базе.

«Сейчас готовят к открытию и другие центры в различных отраслях, например, по сортировке мусора. На такой работе не нужны специальные навыки, что удобно для осужденных, при этом свою выгоду получают и предприниматели», - пояснила омбудсмен.

Семенова добавила, что действующие в регионе исправительные учреждения рассчитаны на 826 человек, в настоящее время их загрузка составляет 255 человек. При этом желание участвовать в исправительных работах высказали как минимум 1,5 тыс. человек.

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