РИАМО - 20 дек. В Подмосковье открываются исправительные центры для заключенных, где они могут получить профессию в различных сферах и работать на предприятиях. В частности, планируется привлекать осужденных к сортировке мусора. Об этом в интервью РИАМО сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
По ее словам, в Подмосковье работают исправительные центры на швейном производстве и овощной базе.
«Сейчас готовят к открытию и другие центры в различных отраслях, например, по сортировке мусора. На такой работе не нужны специальные навыки, что удобно для осужденных, при этом свою выгоду получают и предприниматели», - пояснила омбудсмен.
Семенова добавила, что действующие в регионе исправительные учреждения рассчитаны на 826 человек, в настоящее время их загрузка составляет 255 человек. При этом желание участвовать в исправительных работах высказали как минимум 1,5 тыс. человек.
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