РИАМО - 20 дек. Московское областное управление ФАС включит сведения в отношении ООО «Минер» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий исполнения контракта, заключенного с госучреждением, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление со сведениями в отношении компании обратилось ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения».

Согласно поступившей информации, ООО «Минер» заключило с госучреждением контракт на оказание услуг по вывозу и утилизации имущества, однако нарушило условия его выполнения. Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Минер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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