РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 дек. В Щелковском драматическом театре 25, 26 и 29 декабря покажут детский новогодний спектакль-сказку «Сундук Деда Мороза», сообщается на сайте театра.

В предпраздничные дни в Щелковском драматическом театре пройдет новогодний спектакль «Сундук деда Мороза». Злые разбойники похитили все подарки, и герои приходят на помощь главному зимнему волшебнику.

Сеансы пройдут 25 декабря в 12:00, 26 декабря в 12:00 и 16:00, 29 декабря в 17:00. Подробности можно узнать на сайте театра.

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