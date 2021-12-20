РИАМО - 20 дек. За минувшую ночь в столице выпало более 5% месячной нормы осадков. Общий прирост составил от 2 до 3 мм, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Станция на ВДНХ зафиксировала 1 мм осадков, в Тушино – 2 мм, а станция на МГУ – 3 мм. Высота сугробов выросла примерно на 2 мм», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в течение дня в понедельник снегопад продолжится, ожидается прирост снежного покрова до 1 см. ​

Коммунальные службы города активно очищают улицы столицы от снега. В первую очередь освобождаются подходы к остановкам наземного транспорта, социальным объектам, а также к станциям метрополитена. Ситуация в районах мониторится непрерывно.