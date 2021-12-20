РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. В городском округе Люберцы с 13 по 19 декабря произошло 4 пожара, сообщил на еженедельном оперативном совещании в понедельник начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

Так, 15 декабря в п. Октябрьский зафиксировали возгорание на 2 этаже торгового комплекса «Текстиль Профи». Пострадавших нет. В г. Люберцы 17 декабря в одном из боксов гаражного комплекса загорелись личные вещи.

В п. Малаховка 18 декабря случился пожар в доме №5 в Первомайском проезде. На данной территории располагался частный жилой дом 5-й степени огнестойкости, сложной планировки, на несколько семей. Общая площадь – 266 кв. м.

«На момент прибытия наблюдался дым из окна 1-го этажа частного дома. В результате пожара, к сожалению, частный дом обгорел с пристройкой по всей площади и пострадал гражданин 1981 г. р. Он доставлен в Люберецкую больницу со множественными ожогами тела и конечностей на площади 35-40%», - сказал Катаев.

Также 18 декабря на территории дома в Жилине-1 обгорела хозяйственная постройка. Пострадавших нет.