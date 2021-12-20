РИАМО - 20 дек. В ближайшие 2-3 года в Подмосковье могут построить большой следственный изолятор с современными условиями содержания, рассчитанный на 1,2 тыс. человек, сообщила в интервью РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В Подмосковье насчитывается 10 следственных изоляторов, колония-поселение, две женские и одна мужская колонии, детская колония и помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Более 5 тыс. человек содержатся в этих учреждениях, они сильно перегружены.

«Мы на протяжении 4 лет просили федеральный ФСИН заложить деньги на новое помещение для СИЗО. К счастью, средства выделили, при поддержке правительства Московской области и министерства имущественных отношений Подмосковья удалось найти и оформить землю, сейчас готовят проектную документацию», - сказала Семенова.

Она также обратила внимание на проблему предоставления качественной медицинской помощи осужденным.

«Сегодня тюремная медицина находится в тяжелом состоянии. <...> Несмотря на большие усилия областного ФСИН по созданию хорошо оборудованных гинекологических, стоматологических кабинетов при колониях, остается нерешенной проблема с нехваткой специалистов. В тюремную медицину на низкие зарплаты люди идут с большой неохотой», - пояснила омбудсмен.

Кроме того, если в системе ФСИН отсутствуют какие-либо медучреждения, то необходимо заключать договоры с гражданскими больницами. Из-за недостатка финансирования возникают долги перед медучреждениями, а также дефицит лекарств.

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