РИАМО - 20 дек. В 2022 году по Адресной инвестиционной программе в столице планируют построить 174 объекта общей площадью свыше 3 млн кв. м, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В 2022 году 174 объекта будет уже и более 3 млн квадратных метров. Рост будет продолжен», — сказал Загрутдинов журналистам.

По его словам, в 2021 году в городе планируют возвести 158 объектов площадью 2,75 млн квадратных метров. Это вдвое больше, чем в 2020 году.

За 11 месяцев 2021 года в Москве на кадастровый учет поставлено 2189 объектов, из них 1892 — социально значимые.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что годовой план по недвижимости в Москве выполнен раньше срока.