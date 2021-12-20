РИАМО - 20 дек. В деревне Бисерово Раменского округа в воскресенье загорелся дачный дом. Сообщение о пожаре поступило в 07:34. В огне погибли 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Строение находилось на территории садового некоммерческого товарищества «Рассвет». Огонь быстро распространился по всему дому – 100 квадратных метров.

Спасатели смогли предотвратить дальнейшее распространение огня по СНТ. К 09:20 пожар удалось потушить, последствия были ликвидированы только к 15:25.

На месте работали 20 спасателей и 7 единиц техники. Известно, что среди погибших не было детей.

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