РИАМО - 20 дек. Мандарины, апельсины, виноград, гранаты, лимоны и ряд других продуктов с некоторых предприятий Турции, Египта и Ирана запрещены к ввозу в Россию по решению Роспотребнадзора. Несмотря на ограничение, дефицита фруктов на отечественном рынке не ожидается, пишет в понедельник газета «Известия».

В перечень запрещенной к ввозу продукции также вошли чипсы, вермишель, кукурузная лапша и шоколадные яйца из Китая, а также сушеная мята из Египта.

Причиной запрета стали результаты лабораторных исследований: в поставках обнаружены пестициды.

Столичный Роспотребнадзор предупредил торговые сети о необходимости приостановки продажи указанной продукции, так как ее употребление может привести к отравлению. Однако эксперты сомневаются, что магазины избавятся от запрещенных фруктов и овощей.

«Большинство фруктов в российской рознице реализуют без упаковки, то есть насыпью. Соответственно, доказать факт продажи такой продукции от конкретного поставщика в торговом зале магазина практически невозможно», — отметила глава агентства FruitNews Ирина Козий.

В Минсельхозе заявили, что не ожидают перебоев в поставках продукции на внутренний рынок, а также роста цен, так как доля импорта попавших под запрет товаров незначительна в общем объеме.

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