РИАМО - 20 дек. Москву в течение понедельника будут накрывать снежные заряды, также прогнозируется небольшая метель, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 20 декабря: заряды снега, северный ветер, усиление мороза! Одевайтесь теплее!» — написал синоптик в своем Instagram.

По словам метеоролога, на текущий момент в столице наблюдается облачная погода и идет снег. Температура составляет минус 7,8 градуса.

«В течение дня синоптическая ситуация в Москве обусловится североатлантическим циклоном, будут поступать новые порции снеговых облаков и более холодные воздушные массы полярного происхождения», — отметил Тишковец.

Температура в регионе на 4-6 градусов ниже климатической нормы. В течение дня прогнозируются кратковременные снежные заряды и слабая метель. Также в Москве усилятся холода — до минус 9 градусов, а по области — до минус 12 градусов. При этом атмосферное давление будет расти и составит 737 мм рт. ст.

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