РИАМО - 20 дек. Ряд сообщений о минировании магазинов сети «Магнит» и железнодорожных станций в городском округе Люберцы оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее на центральную электронную почту сети магазинов «Магнит» поступило сообщение о минировании торговых объектов на территории всего городского округа Люберцы. В этот же день поступил анонимный звонок, в котором сообщили о взрывных устройствах на станциях Люберцы-1 и Люберцы-2.

К 17:00 специалисты обследовали все упомянутые 54 объекта, взрывных устройств не было обнаружено.

Всего привлекалось 33 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.