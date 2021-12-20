РИАМО - 20 дек. Вирусолог, профессор и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал, что смерть пациента при коронавирусе наступает в среднем через 3 недели после инфицирования, сообщает URA.ru.
«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через 3-4 недели. <...> Высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм »омикрон«, нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит», — сказал специалист.
При этом он отметил, что не стоит ожидать от «омикрона» высокой смертности или тяжелого течения болезни. Об этом говорят исследования ученых.
Впервые штамм «омикрон» выявили в ЮАР в начале ноября. Вирусологи заявили, что данная вариация более заразна, чем предыдущие. Сейчас данный штамм быстро распространяется по всему миру. Несколько случаев также отмечены и в РФ.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россия изучает опыт введения в разных странах мира штрафов для граждан за отказ прививаться от коронавирусной инфекции.
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