РИАМО - 20 дек. Вирусолог, профессор и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал, что смерть пациента при коронавирусе наступает в среднем через 3 недели после инфицирования, сообщает URA.ru.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через 3-4 недели. <...> Высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм »омикрон«, нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит», — сказал специалист.

При этом он отметил, что не стоит ожидать от «омикрона» высокой смертности или тяжелого течения болезни. Об этом говорят исследования ученых.

«У заболевания нет четких отличительных черт, оно идет как простуда», — пояснил Апштейн.

Впервые штамм «омикрон» выявили в ЮАР в начале ноября. Вирусологи заявили, что данная вариация более заразна, чем предыдущие. Сейчас данный штамм быстро распространяется по всему миру. Несколько случаев также отмечены и в РФ.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россия изучает опыт введения в разных странах мира штрафов для граждан за отказ прививаться от коронавирусной инфекции.

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