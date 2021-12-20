РИАМО - 20 дек. В рамках онлайн-проекта «Птичья кухня» сотрудники экоцентра «Лесная сказка» Мосприроды установили в кормушках в Битцевском лесу видеокамеры. С их помощью специалисты надеются больше узнать о пернатых обитателях природной зоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для привлечения разных видов планируется использоваться разные корма. Возможно, это позволит выяснить вкусовые предпочтения конкретных видов птиц.

Видеосюжеты, полученные с помощью скрытой съемки, планируется публиковать каждый вторник с 21 декабря в 15:00. Найти уникальные кадры подлетов и крупных планов можно будет в соцсетях экоцентра.

Пополнить коллекцию видео сможет любой желающий. Для этого нужно направить свои видео из жизни птиц в виде ссылки на облачное хранилище на почту epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru.

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