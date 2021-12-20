РИАМО - 20 дек. Новое оборудование по контрактам жизненного цикла появилось в онкоклиниках Москвы. Это современные аппараты КТ и МРТ, аппараты УЗИ с высокой степенью визуализации, а также новейшее рентгеновское оборудование. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отметил, что в стационарах, где оказывают помощь пациентам с онкозаболеваниями, работает уже 75% медоборудования, которое закупили по контрактам жизненного цикла.

По его словам, оборудование используется при проведении диагностики и операций. Современные аппараты помогают врачам выявлять опухоли на ранней стадии.

«Обновление оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний — важнейшее направление работы столичного здравоохранения. <...> На сегодня уже 749 единиц оборудования используется врачами ежедневно в городских стационарах, где оказывается медицинская помощь по этому направлению, в том числе в шести якорных онкологических больницах», — сказал Хатьков.

Врач напомнил, что во время пандемии в Москве оказание онкологической помощи не останавливалось. При этом поставки современной техники для диагностики и лечения рака также идут бесперебойно.

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