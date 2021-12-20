РИАМО - 20 дек. Правоохранителям удалось оперативно установить личность и задержать подозреваемого в убийстве 2 женщин в квартире дома на Каширском шоссе. Им оказался мужчина 1969 года рождения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тела жертв 1936 и 1972 годов рождения нашли вечером 19 декабря. На них телах криминалисты обнаружили следы насильственной смерти, а также множественные повреждения в области головы.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование продолжается.

С подозреваемым будут работать следователи. Место происшествия осмотрела группа криминалистов, назначены судебные экспертизы.

По данным СМИ, в ходе конфликта мужчина до смерти забил супругу и ее мать, которая пыталась заступиться за нее, а затем скрылся на автомобиле.

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