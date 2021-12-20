РИАМО - 20 дек. На территории столицы открылись 238 елочных базаров, которые будут работать до 31 декабря. Горожане могут купить как отечественные, так и импортные хвойные деревья. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С сегодняшнего дня в Москве работают елочные базары. <...> Я надеюсь, что елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать», — сказал первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В столицу прибыли ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также елки из Дании. Кроме того, все желающие могут купить пихту, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачи.

Средняя цена отечественной ели составит от 1 тыс. до 1,1 тыс. рублей за метр, а импортной — 3,5-3,9 тыс. рублей за метр. Сосна обойдет в 1,2-1,4 тыс. рублей за метр. Букет из веток москвичи и гости столицы смогут приобрести начиная от 100 рублей.

Официальные елочные базары обязательно огорожены, освещены и красочно оформлены. Продавцы обязаны поддерживать чистоту и порядок на точке в течение всего рабочего дня. На елочных базарах можно предлагать посетителям еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, а также гирлянды и подставки для деревьев.

После новогодних праздников горожане смогут сдать дерево в пункты приема «Елочный круговорот» — их в столице появится более 530. Поучаствовать в акции можно с 2 января по 20 февраля. Из отслуживших деревьев сделают щепу, которую затем используют для подсыпки в вольерных комплексах и для создания экотроп.

Акция по сбору на переработку живых новогодних елок пройдет в Москве со 2 января>>