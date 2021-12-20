РИАМО - 20 дек. За счет внедрения автоматической системы учета снега на снегосплавных пункта в столице расходы на утилизацию сократились на 30%. Лазерные измерительные установки появились на пунктах в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Модернизация способствовала переходу на цифровой формат отчетности.
Проект по автоматизации снегосплавных пунктов в ноябре этого года вошел в шорт-лист премии IoT Global Awards.
В работе данной системы используется несколько решений. Так, видеоаналитика распознает машину по номеру и фиксирует ее прибытие на пункт. Затем лазер сканирует кузов и определяет, сколько снега она привезла.
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