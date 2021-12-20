РИАМО - 20 дек. В конце декабря в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ начнет работу медиацентр «Музей качества». Его посетители смогут узнать, как менялись стандарты качества, также они научатся отстаивать свои права, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На площадке нового музея организуют курсы по осознанному потреблению. Создателем нового тематического пространства выступило Роскачество. Именно это ведомство сегодня тщательно проверяет качество продуктов.

Медиацентр будет состоять из выставочного пространства, лектория на 20 человек, лаборатории и студии, а также учебного центра.

«Учащиеся смогут повысить уровень потребительской грамотности, изучить принципы осознанного потребления и научиться защищать свои права как покупателя. Студентам, которые в будущем хотят заниматься экспертизой товаров, предлагают пройти в медиацентре практику», — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

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