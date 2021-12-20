РИАМО - 20 дек. Столичные коммунальщики продолжают уборку улиц и дворовых территорий в Москве после прошедшего ночью снегопада, передают корреспонденты РИАМО.

Дворники активно чистят тротуары и подходы к остановкам наземного транспорта, социальным объектам, а также к станциям метрополитена. В районах столицы складируют и вывозят снег.

В очистке улиц и дворов помимо дворников также принимает участие спецтехника, в основном это тракторы с щетками. Они прометают проезжую часть и тротуары.

В настоящий момент загруженность дорог Москвы составляет 5 баллов из 10 возможных. По данным Дептранса, движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Нормально едут проспект Маршала Жукова, Рублевское шоссе и проспект Генерала Дорохова.

По данным синоптиков, в Москве в течение всей рабочей недели прогнозируются небольшие снежные заряды. В понедельник температура в течение суток будет снижаться: во вторую половину дня она составит минус 9-12 градусов. В последующие дни похолодание в городе усилится.

Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщала, что за сутки утилизировали порядка 100 тыс. кубометров снега. Его утилизацию осуществляют 56 снегосплавных пунктов.

До минус 10 градусов похолодает в понедельник в Московском регионе>>