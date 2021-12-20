РИАМО - 20 дек. Проекты решений о комплексном развитии территорий в бывших промышленных зонах «Медведково», «Грайвороново» и «Алабушево» были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь 4 участков, которых ждет редевелопмент, составляет почти 35 га. Это 2 участка в бывшей промзоне «Медведково» и по одному в «Алабушево» и «Грайвороново». Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 млрд руб, а поступления в бюджет составят 6 млрд руб в год. Для жителей города появится более 25 тыс. новых рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

Участки расположены в ЮВАО, СВАО и ЗелАО. Сейчас там находятся склады, гаражи, автостоянки и автосервисы. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохоров, на территориях планируется возвести более 825 тыс. кв. м недвижимости.

«Современные экологичные производства будут построены в «Алабушево» и займут 64 тыс. кв. м. Жилые дома возведут только в «Грайвороново» – почти 97 тыс. кв. м. Общественно-деловая застройка – офисы, магазины, банки – займет более 664 тыс. кв. м на всех 4 участках», - пояснил он.

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