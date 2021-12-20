РИАМО - 20 дек. Проекты решений о комплексном развитии территорий в бывших промышленных зонах «Медведково», «Грайвороново» и «Алабушево» были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участки расположены в ЮВАО, СВАО и ЗелАО. Сейчас там находятся склады, гаражи, автостоянки и автосервисы. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохоров, на территориях планируется возвести более 825 тыс. кв. м недвижимости.
«Современные экологичные производства будут построены в «Алабушево» и займут 64 тыс. кв. м. Жилые дома возведут только в «Грайвороново» – почти 97 тыс. кв. м. Общественно-деловая застройка – офисы, магазины, банки – займет более 664 тыс. кв. м на всех 4 участках», - пояснил он.
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