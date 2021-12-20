РИАМО - 20 дек. На портале mos.ru появился новый сервис, с помощью которого можно в режиме онлайн оформить единый читательский билет во все библиотеки города. Он позволяет брать книги и дает доступ к сервису «Библиотеки Москвы», сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Запуск сервиса завершает основной этап цифровизации читален мегаполиса.

«Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета — единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования нужных изданий», – сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Следующим шагом стала электронная версия читательского билета, которую можно показать в библиотеке прямо с экрана смартфона, а теперь и получить его можно тоже дистанционно. Для этого достаточно завести стандартную и полную учетку на mos.ru.

Найти сервис можно в разделе «Культура, спорт, отдых» по ссылке. Далее нужно заполнить данные и прикрепить фото, уведомление о регистрации придет в личный кабинет, а читательский билет – в кабинет в сервисе «Библиотеки Москвы». Самостоятельно можно оформить документ с 14 лет. Дети младше этого возраста оформляются родителями или законными представителями.

«Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета», – объяснил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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