РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» провели на открытом катке в парке «Пехорка» Балашихи. Известные чемпионы фигурного катания, титулованные спортсмены и участники телепроекта пожелали жителям округа удачи и счастья в Новом году, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
В 45-минутной программе, состоявшей из 10 номеров, приняли участие Илья Авербух, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Иван Колесников, Татьяна Тотьмянина, Агата Муцениеце, Александр Энберт, Максим Маринин, Елизавета Арзамасова, Дарья Мороз, Алексей Усков и Артем Федорченко.
Создатель шоу Илья Авербух отметил, что на катке прошел настоящий праздник спорта и поистине волшебное событие в преддверии новогодних праздников в рамках программы «Зима в Подмосковье».
Он добавил, что волшебство — это музыка Петра Ильича Чайковского: невозможно представить новогоднее настроение без музыки из балета «Щелкунчик».
В ходе программы зрители увидели фрагмент из ледового спектакля «Щелкунчик» в исполнении Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. А Евгения Медведева вместе с Александром Энбертом исполнили танец из спектакля «Анна Каренина»
«В наступающем году желаем, чтобы следующий год был у всех вас лучше предыдущего и надеемся, что вы сегодня получили удовольствие от самого новогоднего вида спорта — фигурного катания», — отметила Медведева.
Алексей Ягудин поблагодарил жителей Балашихи за аплодисменты и присоединился к новогодним поздравлениям.
«Круто, что есть «Зима в Подмосковье», что появляются все новые и новые катки», — отметил Ягудин.
«Ледниковый период» — новый проект Московской области в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На самых крупных катках региона в течение всего декабря показывают шоу на льду. Посетить их могут все желающие.
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