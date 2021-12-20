РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» провели на открытом катке в парке «Пехорка» Балашихи. Известные чемпионы фигурного катания, титулованные спортсмены и участники телепроекта пожелали жителям округа удачи и счастья в Новом году, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В 45-минутной программе, состоявшей из 10 номеров, приняли участие Илья Авербух, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Иван Колесников, Татьяна Тотьмянина, Агата Муцениеце, Александр Энберт, Максим Маринин, Елизавета Арзамасова, Дарья Мороз, Алексей Усков и Артем Федорченко.

Создатель шоу Илья Авербух отметил, что на катке прошел настоящий праздник спорта и поистине волшебное событие в преддверии новогодних праздников в рамках программы «Зима в Подмосковье».

«Мы уже объехали большое количество городов Подмосковья и везде нас очень хорошо принимали. Спасибо большое, жители Балашихи, что вы с нами сегодня. Когда мы вместе, тогда и возникает волшебство. Тепла и всего самого-самого хорошего в каждый дом! Берегите друг друга и это замечательное предновогоднее ощущение счастья, удачи и любви. Хорошего Нового года!» — сказал Авербух.

Он добавил, что волшебство — это музыка Петра Ильича Чайковского: невозможно представить новогоднее настроение без музыки из балета «Щелкунчик».

В ходе программы зрители увидели фрагмент из ледового спектакля «Щелкунчик» в исполнении Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. А Евгения Медведева вместе с Александром Энбертом исполнили танец из спектакля «Анна Каренина»

«В наступающем году желаем, чтобы следующий год был у всех вас лучше предыдущего и надеемся, что вы сегодня получили удовольствие от самого новогоднего вида спорта — фигурного катания», — отметила Медведева.

Алексей Ягудин поблагодарил жителей Балашихи за аплодисменты и присоединился к новогодним поздравлениям.

«Круто, что есть «Зима в Подмосковье», что появляются все новые и новые катки», — отметил Ягудин.

«Я очень надеюсь, что этот каток сделают еще больше, а в следующем году на этом месте с удовольствием с вами встретимся здесь и сейчас», — заключил Авербух.

«Ледниковый период» — новый проект Московской области в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На самых крупных катках региона в течение всего декабря показывают шоу на льду. Посетить их могут все желающие.​

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