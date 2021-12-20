РИАМО - 20 дек. Срок действия QR-кодов, которые выдаются переболевшим коронавирусом гражданам в Москве, продлили с понедельника с 6 до 12 месяцев. При этом срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сокращен до 2 дней. Об этом ранее сообщил мэр города Сергей Собянин.

«С 20 декабря 2021 года срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев», — написал в своем личном блоге мэр.

Все коды продлены в автоматическом режиме.

Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательного теста ПЦР, сокращен с 3 до 2 дней. Это связано с распространение нового штамма коронавируса «омикрон».

QR-коды для привитых от коронавируса, как и ранее, действительны в течение года.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве пока не вводятся новые ограничения. Если будет принято решение о введении новых антиковидных мер, то горожан оповестят заранее.

Согласно данным столичного оперштаба, на сегодняшний день общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Москве с начала пандемии превысило 2 млн.

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