РИАМО - 20 дек. В понедельник в Москве и области ожидается гололедица, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит минус 6-8 градусов, а по области - минус 5-10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.

С таких показателей начнется «полярное» вторжение, которое будет диктовать погоду в регионе в ближайшие дни. К среде морозы станут максимальными. Местами температура воздуха опустится до минус 28 градусов.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>