РИАМО - 19 дек. Обладателем Кубка «Первого канала» по хоккею стала сборная Финляндии. Она обыграла команду России в овертайме, сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Российские спортсмены оказались на 2 строчке турнирной таблицы 2 этапа Евротура.

Шайбу в ворота финнов удалось забить Артему Минулину и Вячеславу Войнову. Российские ворота поразили Валттери Мареля и дважды Сакари Маннинен.

Игры Кубка проводились в Москве с 15 по 19 декабря. Россияне выиграли 3 матча из 4. В прошедшем ранее первом этапе Евротура первую строчку турнирной таблицы заняли шведы, вторую – финны, третью – россияне. Игры проходили в Финляндии.

Следующие этапы состоятся уже в 2022 году. Спортсменов примут Швеция и Чехия.