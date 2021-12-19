РИАМО - 19 дек. Жители разных стран стали чаще страдать от аллергической реакции на холод. Рост холодовой крапивницы отмечается во всем мире, сообщила врач аллерголог-иммунолог Городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Наталья Мальцева.

«У нас сейчас было большое исследование, 17 стран участвовали, и действительно пациенты в тропических странах вносились в регистр, тоже болеют холодовой крапивницей. У наших пациентов самая опасная ситуация, когда они купаются где-то, в бассейне, в море, в реке. У них просто, если они замерзнут», - рассказала Мальцева.

Аллергия на холод выражается в высыпаниях и красных пятнах на теле. Они могут сопровождаться зудом и припухлостями рук и ног.

Избавить себя от неприятных реакций организма можно, если скорректировать диету. Из рациона до выздоровления необходимо убрать пищу с красителями и консервантами.