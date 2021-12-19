РИАМО - 19 дек. Профилактические рейды в семьи городского округа Чехов, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, провели спасатели МЧС совместно с сотрудниками соцслужбы. Детям и родителям напомнили о правилах пожарной безопасности перед праздниками, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Специалисты побеседовали с детьми и взрослыми, а также осмотрели состояние электросетей, газовых и электрических приборов.

Семьям рассказали, какие причины чаще всего приводят к пожарам, чем опасны детские шалости огнем и неисправная техника. Отдельное внимание уделили беседе о бенгальских огнях, петардах и фейерверках.

Всем семьям подарили памятки с телефонами экстренных служб и правилами поведения при пожаре.