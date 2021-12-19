РИАМО - 19 дек. Эвакуация рабочих из шахты имени Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, где произошла аварийная ситуация, успешно завершился. Никто не пострадал, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, на объекте произошло нагревание угольного пласта.

«Задействован план ликвидации аварии», - рассказали в пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс».

По данным экстренных служб, в шахте работали 128 человек, когда сработали датчики температуры и угарного газа. На место сразу направили 4 отделения горноспасателей.