РИАМО - 19 дек. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС усилили профилактическую работу в школах и детских садах. Инспекторы госпожнадзора провели совещание с руководителями образовательных учреждений Домодедова, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Им разъяснили требования по пожарной безопасности во время организации и проведения массовых праздничных мероприятий – утренников и елок. Основная задача встречи – предотвратить несчастные случаи с участием детей.

Спасатели провели профилактические мероприятия не только для сотрудников, но и для детей.

Так, в детском саду «Подснежник» организовали тренировочную эвакуацию. После нее сотрудники МЧС поздравили детей и педагогов с наступающими праздниками.