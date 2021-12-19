РИАМО - 19 дек. Технические специалисты МВД России смогли восстановить данные и вернуть серверы к штатному режиму работы после технического сбоя. На устранение неполадок ушло около 1,5 суток, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Проблемы с информационными ресурсами ведомства возникли из-за коммунальной аварии в серверных помещениях. Сильнее всего сбой сказался на работе Госавтоинспекции. Компьютеры, где хранились данные ГИБДД, залила вода.

Сейчас проблему устранили, доступ к ресурсам восстановлен в полном объеме.

20 декабря объявлен рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Получить права или зарегистрировать автомобиль можно будет дистанционно или при личном визите.