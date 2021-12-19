РИАМО - 19 дек. В Орехово-Зуевском техникуме, расположенном в деревне Кабаново, в рамках открытого урока ОБЖ прошла беседа о безопасном поведении в зимний период. Ученикам напомнили основные правила, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Занятие провел начальник 116 пожарно-спасательной части 23 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Денис Орлов.

Он напомнил, как вести себя на природе, возле водоемов, и что делать в случае чрезвычайных происшествий.

Рассказ сопровождался демонстрацией средств спасения при происшествии на воде, а также способов их использования.