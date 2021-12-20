РИАМО - 20 дек. Жители Солнечногорска смогут в этом сезоне приобрести зеленую красавицу на официальных елочных базарах. Всего на территории муниципалитета будут открыты 5 таких торговых точек, оформленных в едином стиле, сообщает пресс-служба администрации округа.
Елочные базары будут расположены не только в самом городе, но и в разных территориальных управлениях.
Адреса елочных базаров:
1. г. Солнечногорск, ул. Советская, вблизи д. 5/15,
2. г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, вблизи вл. 2,
3. Голубое, ул. Родниковая, вблизи д. 4Б,
4. р.п. Андреевка, вблизи д. 29Д,
5. р.п. Андреевка, ул. Жилинская, вблизи д. 13/1.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский заявил, что на елочных базарах покупатели смогут приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья. Кроме того, можно будет купить лапник, букеты из веток и подставки для деревьев.
Все представленные на базарах деревья выращены в питомниках, их качество подтверждено сертификатами, а у продавцов есть разрешение на торговлю.
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