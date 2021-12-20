РИАМО - 20 дек. Сергиево-Посадское производственное отделение АО «Мособлэнерго» запланировало отключить электроснабжение в четырех СНТ муниципалитета в понедельник, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На энергообъектах в СНТ «Малахит», СНТ «Елочка», СНТ «Луч-1» и СНТ «Луч-2» проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения.

Электричество отключат в период с 9:00 до 16:00 не более чем на два часа. Временное отключение электроэнергии необходимо для безопасного проведения работ.