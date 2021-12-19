РИАМО - 19 дек. Директор Музея елочных игрушек Игорь Хмелев рассказал о модных трендах в мире елочных игрушек. Стеклянные шары в виде вирусов и защитные маски больше не являются актуальными, сообщает «Вечерняя Москва».

Люди устали от коронавирусной тематики. Это веяние сменилось модой на фигурки животных.

«Пару лет назад на выставке елочных игрушек во Франкфурте были ленивцы, хамелеоны, лягушки. Россияне такие игрушки на елки, как правило, не вешают. Но я думаю, что этот тренд дойдет и до нас. Уже стали появляться елочные украшения в виде львов, жирафов и бегемотов и других экзотических животных», — сообщил Хмелев.

Он отметил, что популярностью пользуются игрушечные мишки, кошки, зайчики, коровки и собачки. Главный зверь декабря – тигр.

Владельцы цветных искусственных елей стали чаще отказываться от игрушек привычных цветов и все больше выбирают кислотные оттенки.

«Ценителям русских традиций покажутся интересными игрушки, расписанные в стиле Палеха и Гжели, городецкой росписи и Хохломы. Роспись на новогодних украшениях выполняется не снаружи, как на обычных игрушках, а изнутри», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такие игрушки производятся в ограниченном количестве и найти их не так просто.

Поклонникам европейских трендов стоит выбирать украшения нейтральных цветов. В Европе популярны серый, серебряный, черный и белый, темно-зеленый, графитовый синий. А еще в этом сезоне дизайнеры предлагают украсить деревья фигурками в виде грибов.