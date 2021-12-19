РИАМО - 19 дек. Использование просроченных вакцин или лекарств может привести к серьезным побочным эффектам. Возможны и болевые ощущения, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, что при длительном хранении, например, вакцин от коронавируса, некоторые вещества могут вступить в различные химические реакции.

«Некоторые из них содержат в своем составе такую аминокислоту, как гистидин. И при неферментативном превращении гистидин способствует выработке биологически активных веществ, которые при попадании в организм вызывают побочные эффекты в месте введения инъекции», — рассказал Болибок.

В этом случае у пациента может проявиться аллергическая реакция или болевые ощущения. Просроченные вакцины также могут потерять свою эффективность, поскольку вектор-вирус способен модифицироваться и утратить активность. Тогда после прививки у человека не выработаются антитела.

Доктор Александр Мясников отметил, что некоторые лекарства могут сохранять свои свойства и по истечению срока годности.

«Есть много препаратов, которые сохраняют свою активность после окончания срока годности. Например, антибиотики можно использовать даже через полгода. Это же касается некоторых препаратов от ОРВИ и гриппа, если вы их хранили в закрытых упаковках», — объяснил врач.