РИАМО - 19 дек. Французский аукционный дом Aguttes планирует выставить на продажу самое первое в истории отправленное СМС. Его в рамках рождественской благотворительной акции продает оператор Vodafone, сообщает «МИР 24».

Сообщение оценивают в сумму от 100 тыс. до 200 тыс. евро. Послание состоит всего из двух слов — «Merry Christmas».

Поздравление 3 декабря 1992 года отправил программист Нил Пэпворт гендиректору Vodafone того времени Ричарду Джарвису. Пэпворт работал над технологией обмена текстовыми посланиями. Первое СМС он отправил с персонального компьютера. Пришло сообщение на телефон Orbitel 901.

Лот будет представлять из себя цифровую фоторамку, на экране которой отображается СМС, а также сам видеофайл в формате MP4, программный код сообщения в форматах TXT и PDF, а также NFT – смарт-контракт на блокчейне.

Уникальность лота подтвердят сертификатом. Аукцион состоится 21 декабря.